Neues Projekt gestartet Wie zwei Frauen Hunden von Klever Obdachlosen helfen

Es ist einiges los an der Klosterpforte an diesem kalten Mittwochmorgen. Heute sind Marianne Braß und Lucia Acosta hier. Alle zwei Wochen stehen sie an diesem Ort zur Verfügung und helfen denjenigen, die gerne von der Gesellschaft vergessen werden. Diejenigen, an denen man oftmals gesenkten Blickes vorbeiläuft. Es geht um Obdachlose. Und doch stehen sie an diesem Tag nicht im Mittelpunkt. Es sind ihre Hunde, um die sich nun alles dreht. Denn: Ist den Hunden geholfen, ist den Menschen meist ebenso geholfen.