Bieterkampf um Reihenhaus So laufen Zwangsversteigerungen von Immobilien in Kleve

Das Objekt der Begierde ist ein Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Kleve. Darin befinden sich mehrere Wohnungen, zwischen 51 und 80 Quadratmeter groß, auch eine Garage ist Teil des Angebots. Gebaut wurde das Haus, das in der Nähe der Hochschule Rhein-Waal liegt, im Jahr 1928. Ein Gutachten beziffert den Verkehrswert auf 310.000 Euro. So viel verrät das Justizportal des Landes NRW. Denn das Haus steht nicht regulär zum Verkauf: Es geht per Zwangsversteigerung an den Höchstbietenden.