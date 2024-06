„Wollen, dass etwas Gutes entsteht“ Klever Bürger fordern neuen Minoritenplatz zur Landesgartenschau

Schön ist er nicht, der als Minoritenplatz bekannte Parkplatz zwischen Volksbank, Deutscher Bank und Rathaus: im Sommer staubt’s zwischen geparkten Autos, im Winter bilden sich Pfützen auf der Restfläche mitten in der Stadt – und bald unmittelbar an den Flächen für die Landesgartenschau. Zwar hatte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing den Bebauungsplan für diese Fläche zu Beginn seiner Amtszeit auf die Tagesordnung des Bauausschusses gesetzt. Doch die Politik wollte mit Blick auf diverse Großvorhaben vor allem im Schulbau in dieser Ratsperiode wohl nicht mehr an Ewig-Thema heran.