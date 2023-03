Zum Internationalen Frauentag Klever Frauen, die Geschichte schrieben

Barbara Hendricks In Kleve geboren und aufgewachsen mischte die SPD-Politikerin lange Zeit in der Politik mit – bis in die höchsten Ebenen. Ihr Abitur machte sie am ehemaligen Johanna-Sebus-Gymnasium in Kleve und gehörte auch dem Klever Kreistag an. Von 1989 bis 2014 war sie Vorsitzende der Kreis Klever SPD, als Abgeordnete saß sie von 1994 bis 2021 für Kleve im Deutschen Bundestag. Knapp zehn Jahre lang fungierte sie als Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, daneben verwaltete sie als SPD-Schatzmeiserin die Finanzen der gesamten Bundespartei. Den Höhepunkt ihrer politischen Laufbahn erreichte sie dann in der dritten Regierung unter Angela Merkel von 2013 bis 2018 – als Bundesministerin war sie für Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zuständig und prägte so die nationale Umweltpolitik.