Museum Kurhaus Kleve : Im Mittelpunkt die Badewanne von Beuys

Das Museum Kurhaus. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Im Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung stellte der Klever Museumsdirektor Harald Kunde das geplante Programm des Museums Kurhaus für das Jahr 2021 vor.

Das Museum Kurhaus Kleve hat als Dauerleihgabe mit der posthum gegossenen Badewanne ein monumentales Werk von Joseph Beuys: Auf dunklem Boden im Foyer des Friedrich-Wilhelms-Bades steht vor gemusterter Wand die „Badewanne, 1961/87“, so der Titel des massiven Werks bestehend aus Bronze, Blei und Kupfer. Es gibt nur drei und einen Abguss dieser Wanne, eine befindet sich in der Pinakothek in München, eine aus dem Nachlass des Künstlers als Dauerleihgabe in Kleve.

Zwar steht das nach dem Tod des Künstlers fertiggestellte Werk an einem besonderen Ort, nämlich vor dem Eingang des alten Beuys-Ateliers im Museum Kurhaus. Jetzt soll sie einen herausgehoben Mittelpunkt einer Ausstellung am besonderen Platz in einer besonderen Ausstellung bekommen, die zentral im Programm des Museums Kurhaus Kleve stehen wird: Die Wandelhalle soll „Sammlungshighlights Joseph Beuys zum 100. Geburtstag“ (so der Titel) bieten und den Klever Bürgern sowie den Besuchern des Museums Kurhaus bereits vor der öffentlichen Jubiläums-Ausstellung im NRW-Reigen im Herbst den großen Sohn der Stadt schon ein weiteres Stück näher bringen.

Info 10 Ausstellungsprojekte im Museum Kurhaus Projekte 2021 Es sind zehn Ausstellungsprojekte im Hauptgebäude und im Friedrich-Wilhelms-Bad des Museums Kurhaus Kleve im kommenden Jahr zu sehen. Darunter mit Blick auf das Jubiläumsjahr, zwei Ausstellungen mit Beuys-Werken im Mittelpunkt. Freischwimmer Sobald die Museen wieder geöffnet sind, zeigt das Kurhaus Werke aus der Sammlung Viehof und des Museums. Sie werden bis zum 21. Februar in Kleve zu sehen sein. Titel: Freischwimmer. Fotografie aus der Sammlung Viehof und des MKK“.

Die Wanne ist monumental und erzählt von ihrem Schöpfer und seinen Ideen. Von Wärme und Energie, die durch die Leitungen, die die eigentliche Wanne umgehen, fließt und in die Wanne strömt, die auch aus dem Unterbau der Wanne interpretiert werden können, als werde sie dort erhitzt oder besonders geerdet. Diese Wanne wird dann dort als Mittelpunkt sich ganz neu präsentieren, hofft Kunde. Doch zuvor muss der künftige Ort mit Bedacht gewählt sein: Denn das Werk ist nicht nur groß, es ist auch schwer und durch seine Ausmaße von 90 mal 140 mal 340 Zentimeter nur bedingt händelbar: Es braucht große Durchgänge, um sie umstellen zu können, und wegen des immensen Gewichts eine entsprechende Statik, um sie dort zeigen zu können.

Das Motiv der Wanne taucht häufig im Werk von Beuys auf. Es weise auf den Menschen, für den dieses Gefäß eine überzeitliche Bedeutung habe. Mit der »Badewanne« verbinde sich die Vorstellung eines Wärmekreislaufs, und zugleich ist das Objekt eine Metapher für den Übergang von Existenzformen, heißt es zu einem anderen Werk mit Wanne von Beuys.

Die Kurhaus-Besucher werden auf die Klever Wanne am neuen Ort einen ganz anderen Blick bekommen. Dazu werden sich die Werke gesellen, die das Museum von Beuys hat, die aber nicht in die Klever Ausstellung zum NRW-Reigen „Beuys 2021“ passen – wie die großen Domtüren zum Thema „Rasierspiegel“. Starten wird dieser erste Klever Blick auf Beuys Ende April.

Vorher eröffnet am 26. März, nach Schule-Kunst-Museum, die Geburtstags-Ausstellung für Günther Zins „Präzision und Leichtigkeit“. Mit den beiden Ausstellungen ist das Museum Kurhaus in den Bereichen Badhotel und Wandelhalle bis zum Herbst belegt, erklärt Kunde, der das neue Ausstellungsprogramm jüngst im Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung der Politik vorstellte. Im Herbst folgt dann ein Ausflug in das späte Mittelalter: Unter dem Titel „Schönheit und Verzückung“ geht es um Jan Baegert und die Malerei des Spätmittelalters.

Hoch her wird’s im anderen Museumsteil, dem Friedrich-Wilhelms-Bad, zugehen: Hier startet am 19. Juni die Klever Ausstellung „Intuition! Dimensionen des Frühwerks von Joseph Beuys“ im Rahmen der NRW-Beuys-Ausstellungen zum 100. Geburtstag. Das Museum wird sich dort – in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal – mit dem nackten Körper und seine Darstellung in der Kunst auseinandersetzen. Vorher macht junge Kunst zum Thema „Residence NRW“ Station in Kleve, und es wird endlich nach den Corona-Einschränkungen auch der Werner-Deutsch-Preisträger Camillo Grewe zu sehen sein. Alle würden sich auf eine feierliche Übergabe freuen.