kleve : Zonta-Club wählt neuen Vorstand

Der Vorstand mit Präsidentin Thea Remers (2.v.r.). Foto: ZONTA

kleve Thea Remers führt als Präsidentin den Service Club an. In zwei Jahren wurden 14600 Euro gespendet. Die Mitgliedsfrauen setzen sich seit mehr als 25 Jahren am Niederrhein für die Verbesserung der Situation der Frauen ein.

(RP) Abstand halten war das Motto bei der Ämterübergabe beim Zonta Club Niederrhein. Die Niederländerin Thea Remers, Projektkoordinatorin für Gesundheitsversorgung und Kontaktperson für die NL-Mitgliedsgemeinden der Euregio Rhein-Waal, ist die neue Präsidentin des Zonta Clubs Niederrhein Area. Dessen Mitgliedsfrauen setzen sich seit mehr als 25 Jahren am Niederrhein für die Verbesserung der Situation der Frauen ein.

Bei den alle zwei Jahre stattfindenden Wahlen übernahm Thea Remers das Amt von Elisabeth Derksen-Hübner, der Inhaberin von BüroBoss Derksen in Kleve. Mit dabei im neuen Zonta Vorstand für die Jahre 2020 bis 2022 sind Mechtild Janßen, Ökotrohologin und Mitglied der Geschäftsführung „Turm-Team“ (Veranstaltungen Aussichtsturm), die Rechtsanwältin Nancy Leidiger sowie die Kieferorthopädin Julia Nolte.

Gewalt oder Benachteiligung von Frauen und Mädchen, gleiche Rechte für Frauen und Mädchen, ob politisch, gesundheitlich, finanziell, bei Ausbildung oder Karrie – darum geht es bei Zonta. Als Serviceclub berufstätiger Frauen sammelt Zonta Gelder, stemmt weltweite und regionale Projekte, eng vernetzt mit UN-Women und dem deutschen Frauenrat, genauso wie Zonta eng vernetzt ist mit den Gleichstellungsbeauftragten und vielen regionalen Organen und Institutionen. Allein der Zonta Club Niederrhein Area hat in den vergangenen zwei Jahren für regionale und internationale Projekte Spendengelder in Höhe von insgesamt 14.600 Euro übergeben.

100 Jahre ist Zonta International im vergangenen Jahr geworden und die 30.000 Mitglieder in 67 Ländern, die in 1200 lokalen Zonta Clubs in aller Welt organisiert sind, leben mit Überzeugung die Zonta-Idee. Frauen engagieren sich weltweit für andere Frauen.

„Es macht so viel Freude, sich mit all diesen engagierten Zonta Frauen zusammen für Frauenrechte und Frauenförderung einsetzen zu können. Ich nenne es ,the feminene way - female power’. Außerdem will ich den internationalen Austausch zu den Zonta Nachbarclubs in den Niederlanden intensivieren. Ich hoffe, dass die Menschen am Niederrhein unsere Aktionen weiterhin so großzügig unterstützen werden“, sagt die neue Präsidentin Thea Remers.