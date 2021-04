Einsatz in Kleve : Ziege flüchtet vor Polizei - Tierarzt stoppt sie mit Betäubungsgewehr

Kleve Eine herrenlose Ziege spazierte auf der stark befahrenen Keekener Straße in Kleve. Als das Tier die Polizei bemerkte, floh es Richtung Deich. Die Beamten mussten einen Tierarzt zu Hilfe rufen.

Herrenlos spazierte am Donnerstag, 8. April, eine Ziege über die Keekener Straße in Rindern. Der Rasenstreifen am Rand der stark befahrenden Keekener Straße hatte es dem Tier angetan. Der Versuch der Polizeibeamten, die Ziege einzufangen, scheiterte und der Ziege gelang die Flucht über die Straße Spicker auf den Rheindeich, so eine Sprecherin der Klever Polizei.