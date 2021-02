Hilfe in Donsbrüggen : Zevens-Stiftung spendet 500.000 Euro für Hospiz

Kleve-Donsbrüggen 25.000 Euro pro Jahr stellt die Stiftung dem Förderverein Hospiz Kleve in den nächsten 20 Jahren bereit. Das Geld soll helfen, die laufenden Betriebskosten der im Bau befindlichen Einrichtung in Donsbrüggen zu decken.

Der Bau, der derzeit in die Höhe wächst, soll nach seiner Vollendung einmal die die letzte Adresse im Leben vieler Menschen werden. Eine Ort, an dem schwer und tödlich erkrankte Patienten in ihren letzten Monaten, Wochen oder Tagen Linderung und Ansprache finden, Pflege und Unterstützung erhalten. Kleves erstes Hospiz erhält seinen Standort in Donsbrüggen, im alten Pfarrhaus. Lange haben viele Menschen auf seinen Bau hin gearbeitet, ein Förderverein sammelt seit Jahren eifrig Spenden.

Jetzt kam eine erfreuliche Nachricht: Der Betrieb des Hospizes ist bereits vor seiner Vollendung wohl auf zwei Jahrzehnte hinaus gesichert. Die Zevens-Stiftung hat in Form einer großzügigen Spende Unterstützung für die Hospizarbeit zugesagt: 25.000 Euro pro Jahr stellt die Stiftung dem Förderverein Hospiz Kleve in den nächsten 20 Jahren bereit. Die Gesamtsumme von 500.000 Euro hilft, die Betriebskosten des sehnlich erwarteten stationären Hospizes zu decken, das die Katholische Karl-Leisner-Stiftung im und am ehemaligen Pfarrhaus in Donsbrüggen errichtet. „Die auf lange Sicht ausgerichtete Spende der Zevens-Stiftung nimmt eine große finanzielle Last von den Betreibern, die sich somit voll und ganz auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können“, sagt Angelika Mosch-Messerich, die erste Vorsitzende des Fördervereins. „Es geht uns darum, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die Schwerstkranke und Sterbende benötigen.“