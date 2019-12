Kleve : Zentralrendantur zieht ins Kloster

Kleve Büroarbeitsplätze für bis zu 30 Angestellte werden ab 2021 eingerichtet

(pbm/cb) Die Finanzen der katholischen Kirche im Nordkreis Kleve werden künftig im ehemaligen Kapuzinerkloster in Kleve verwaltet. Seit April hatte die Zentralrendantur, die für die Verwaltung der Pfarreien in den Dekanaten Kleve und Emmerich zuständig ist, neue Räume gesucht. Thomas Kolender, mit Marc Groenewald Leiter der Rendantur, erläutert: „Es gab mehr als 20 Angebote aus dem kirchlichen und dem privaten Bereich, in einem mehrstufigen Verfahren hat sich die Verbandsvertretung schließlich für die Immobilie in Kleve entschieden.“ In der Verbandsvertretung sitzen jeweils zwei Mitglieder des Kirchenvorstands sowie die Leitenden Pfarrer der acht Pfarreien auf Emmericher und neun Pfarreien auf Klever Gebiet.