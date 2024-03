Nach Kahlschlag wegen Pilzbefall Zehn neue Blütenkirschen am Klever Kermisdahl gepflanzt

Anfang März mussten am Bleichenberg in Kleve sechs japanische Blütenkirschen gefällt werden. Die besonders zur Blütezeit beliebten Bäume waren stark vom Wulstigen Lackporling, einem für Bäume schädlichen Pilz, befallen. Neben dem Stammfuß hatte das Pilzgeflecht sich auch bereits in den Wurzeln der Bäume ausgebreitet, sodass die Standsicherheit der Bäume unmittelbar gefährdet war. Etwaige Behandlungsmöglichkeiten schieden in diesem ausgeprägten Stadium des Befalls aus, sodass die Fällung der Bäume leider die einzige vertretbare Lösung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit war.