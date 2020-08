Zehn Fragen an Michael Kumbrink : „Wissen, was in den Ortschaften passiert“

Michael Kumbrink möchte Bürgermeister werden . RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der frühere Sozialdemokrat tritt jetzt als parteiloser Kandidat für das Bürgermeisteramt in Kleve an. Dafür bringt er kommunale Politik-Erfahrung mit: Er ist Ratsmitglied und seit elf Jahren Vorsitzender des Sportausschusses.

Michael Kumbrink tritt als parteiloser Kandidat um das Bürgermeisteramt an. Lange Jahre war er für die Klever SPD aktiv, sitzt im Rat der Stadt und ist seit elf Jahren Vorsitzender des Sportausschusses. Als die Sozialdemokraten die parteilose Bürgermeisterin Sonja Northing erneut aufs Schild hoben und keinen eigenen Kandidaten aufstellten, verließ Kumbrink mit weiteren Mitgliedern die SPD-Fraktion, die sich damit halbierte.

Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

Michael Kumbrink Ich bin 53 Jahre alt, gelernter Bürokaufmann und Niederlassungsleiter eines Personaldienstleisters. 2001 bin ich nach Kleve gezogen und 2008 dann nach Reichswalde, wo ich in einem Haus mit Garten und Hund wohne. Geboren wurde ich in Hiltrup bei Münster und bin in Nordwalde aufgewachsen.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

Kumbrink Mir geht es um Kleve im Ganzen – da sind dann nicht einzelne Themen wichtig. Als Bürgermeister möchte ich für die Bürger das Amt ausfüllen, den Bürgern zuhören und ausloten, wo der Schuh drückt. Das ist dann mein wichtigstes Thema. Würde ich sonst ein Thema herausheben, wäre ich ja wieder Parteipolitiker. Es geht natürlich um die Daseinsvorsorge, für die eine Kommune zu sorgen hat – für die Schulen, den Sport, die Kultur. Ansonsten muss der Rat im Wesentlichen die Prioritäten festlegen. Da wäre ich als Bürgermeister Primus inter pares. Aber einer, der auch Impulse setzt. Ein Bürgermeister, der Rat und Verwaltung wieder verbindet und der Verbindungen schafft zwischen Menschen, die von bestimmten Entwicklungen betroffen sind. Die Verbindungen zur Hochschule würde ich ebenso intensivieren wie die interkommunale Zusammenarbeit. Zu allererst würde ich eine regelmäßige Bürgermeistersprechstunde sowohl im Rathaus als auch in den Ortschaften einrichten und regelmäßig zu den Ortschaften fahren. Ich muss als Bürgermeister doch wissen, was in den Ortschaften passiert, was die Bürger bewegt.

Aus welchen Fehlern haben Sie schon einmal gelernt?

Kumbrink Das Leben ist ein beständiges Lernen – vor allem auch aus Fehlern.

Kann man dem ÖPNV in Ihrer Kommune neue Impulse geben?

Kumbrink Ja klar, aber das muss dann stark am Nutzerverhalten orientiert sein. Dafür müssen die Angebote verbessert werden, da kann man nicht einzelne Linien solitär betrachten, es müssen die Knoten und Anschlüsse passen. An erster Stelle muss immer die Frage stehen: „Habe ich den Bürger gefragt, ist das Ganze bedarfsorientiert?“ Beispielsweise wohnen viele Klever in Materborn und arbeiten im Gewerbegebiet in der Niederung. Da habe ich dann schon einmal zwei Ziele, die mit dem ÖPNV verbunden werden sollten. Außerdem: Wir müssen das Stadtentwicklungskonzept fortschreiben, über den Einzelhandel und das Klima nachdenken. Mir fehlt bis heute ein Masterplan für Kleve, die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes – die ich schon für die SPD beantragt hatte.

Wie wollen Sie bezahlbaren Wohnraum in Kleve ermöglichen? Braucht es Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

Kumbrink Natürlich brauchen wir bezahlbares Wohnen, brauchen wir Verdichtung im Inneren. Aber es müssen Konzepte her, wie es sie beispielsweise in anderen Kommunen gibt. Wir brauchen Wohnraum für geringe Einkommen. Wir müssen aber auch den Bürger entlasten, in dem Sinne, dass wir ihm die Möglichkeit bieten, bezahlbares Eigentum zu schaffen, als Wohnung oder als Reihenhaus, damit er später mietfrei wohnen kann und seine Rente entlastet. Zusätzlich brauchen wir in den Ortschaften auch die Möglichkeit zur Entwicklung von Wohngebieten. Wir müssen überdenken, wo wir als Kreisstadt hin wollen, wir müssen interkommunal zusammenarbeiten, Vorreiter auf diesem Gebiet werden.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Ihrer Kommune, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema vorantreiben?

Kumbrink Die Infrastruktur ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich besser geworden – wir haben da eine Menge investiert in Straßen und Kanäle. Und auch das, was jetzt endlich für die Schulen in Sachen Digitalisierung angestoßen wurde, ist gut. Gut ist auch, dass das gemeinsam mit allen Parteien geschah. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Anbindung ans Breitbandnetz vorantreiben.

Viele junge Familien beschäftigt erheblich, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt – und wie es danach auf der Schule weitergeht. Was macht Ihre Kommune da schon richtig?

Kumbrink Wir haben zwei Kitas, die im Bau sind und weitere Plätze vorhalten werden. Was noch passieren muss, ist eine größere Flexibilisierung in der Randzeitenbetreuung. Bürger sollten einen unbürokratischen Weg haben, damit sie für ihre Kinder eine vernünftige Betreuung bekommen können, und zwar dort, wo sie diese auch haben möchten. Wir müssen aber auch sehen, wie wir als Kommune helfen können, damit die Träger genug Personal haben.

Sie würden der Bürgermeister sein, der Kleve aus der Coronakrise führt. Finanzen und Investitionen spielen eine wesentliche Rolle. Muss in den kommenden Jahren der Gürtel enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Wenn ja – in was?

Kumbrink Das ist eine große Herausforderung. Investitionen werden ganz wichtig sein. Investitionen erhöhen ja auch das Vermögen der Stadt, sie stellen einen Gegenwert dar und geben uns haushalterischen Handlungsspielraum. Ich werde als Bürgermeister darauf achten, dass es im sozialen Bereich, im Vereins- Bereich keine wesentlichen Kürzungen geben wird. Alles, was wir in Köpfe investieren, zahlt sich später aus: Also Investionen in Schulen und Weiterbildung bleiben ungemein wichtig.

Was sagen Sie zu dem neuen Entwurf für den Minoritenplatz?

Kumbrink Der Ansatz des Planes gefällt mir gut. Die Initiative gefällt mir deswegen schon, weil sie aus bürgerlichem Engagement kommt. Und das ist doch etwas Grundsätzliches: Wenn wir die Bürger mitnehmen, bekommen wir eine lebendige Stadt. Das ist ein sehr guter Ansatz.

Was ist mit den Ortschaften?