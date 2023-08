Öffentlicher Park Zehn Apfelbäume in Kleve abgeholzt und gestohlen

Die Bäume seien demnach nicht etwa ausgegraben, sondern abgesägt und mitgenommen worden. „Ich renne jetzt nicht zwangsläufig immer mit Säge und Axt durch die Gegend. Also es muss eine relativ gezielte Maßnahme sein“, sagte Posdena. „Irgendjemand hat sie mitgenommen — was immer man mit Obstbäumen macht. Ich weiß es nicht.“ Apfelbaumholz gilt zwar als ein edles, hartes, und dichtes Kernholz, das besonders für Kunstobjekte und exklusive Möbelstücke verwendet wird. Aber: Die Bäume in Kleve waren noch recht jung, das schränkt die Nutzungsmöglichkeiten erheblich ein.