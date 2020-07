Ausbildungsmarkt im Kreis Kleve : Zahlreiche Lehrstellen zum Tischler noch unbesetzt

Kleve Das Tischler-Handwerk der Region ist dringend auf der Suche nach Nachwuchs. Aufgrund der Corona-Pandemie kann in diesem Jahr ein Ausbildungsbeginn auch nach dem 1. August möglich sein.

Wie in anderen Lehrberufen auch sind im Tischlerhandwerk noch zahlreiche Ausbildungsstellen frei. Starttermin für das Ausbildungsjahr ist der 1. August, doch wer sich jetzt kurzfristig für eine Lehre entscheidet, kann nach Absprache in einigen Betrieben sogar noch nach diesem Datum eine Tischlerausbildung beginnen.

Idealerweise sollten sich Schülerinnen und Schüler mindestens ein Jahr vor ihrem Schulabschluss bewerben. In diesem Jahr hat der coronabedingte Lockdown die Berufswahl und die Suche nach einem Ausbildungsplatz zusätzlich erschwert. Dabei haben laut Arbeitsagentur schon 2019 in NRW knapp 7400 Schulabgänger keine Lehrstelle gefunden, 10.100 Ausbildungsstellen blieben unbesetzt. Diese Lücken werden in diesem Jahr voraussichtlich noch deutlich größer ausfallen.