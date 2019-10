Kleve : Weitere Fassaden in der Innenstadt saniert

In der Innenstadt werden momentan viele Modernisierungsmaßnahmen an Fassaden durchgeführt.

Kleve Für die Modernisierungsmaßnahmen in der Klever Innenstadt stehen auch weiterhin Fördermittel bereit.

In der Hagsche Straße haben sich beispielsweise gleich mehrere Eigentümer entschieden, auf die Fördermittel, die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Kleve zur Verfügung stehen, zuzugreifen. So hat ein Ladenlokal eine moderne Fensterfront erhalten und auch ein anderes Gebäude von Fassadenanstrich über -gestaltung bis hin zur kompletten Dachsanierung eine intensive Auffrischungskur erfahren.

Derzeit befinden sich in verschiedenen Teilen der Klever Innenstadt weitere Maßnahmen in der Umsetzungs- bzw. Vorbereitungsphase. Und auch für den weiteren Verlauf des Projekts stehen noch Fördermittel bereit, kann Anke Sandkamp bestätigen und fordert sogleich zu deren Nutzung auf: „Wer Interesse am Fassaden- und Hofflächenprogramm hat, kann das Citymanagement gerne zwecks einer kostenlosen Modernisierungsberatung kontaktieren – telefonisch unter 028217115656 oder per E-Mail an citymanagement@kleve.de.“ Die Beratungsgespräche werden gemeinsam mit dem Modernisierungsberater Martin Eiselt durchgeführt.