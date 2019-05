Interview : Guter Sport für Klever Schulen

Kleve CDU: Kleve braucht Hoffmann-Stadion als Sportanlage für die Schulen in der Oberstadt.

Gebing: Diese Diskussion würde uns bei der Entwicklung der Sportstätten um Jahre zurückwerfen. Ich wüsste auch nicht, wo die vier zusätzlichen Sportplätze in Kellen untergebracht werden sollen – zumal die Flächen dort auch für den Wohnungsbau und gewerbliche Nutzungen gedacht sind. Auch frage ich mich, ob der 1.FC dann in Kellen wirklich in einem Leichtathletik-Stadion spielen will. Denn sonst müssten wir unten ja zwei Sportanlagen mit Tribüne bauen...