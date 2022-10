Einsatz am Freitagabend : Wohnungsbrand auf der Tiergartenstraße

Einsatz am Freitagabend

Kleve Am Freitagabend musste die Klever Feuerwehr mit 40 Mann und zwei Löschzügen sowie der Drehleiter aus Materborn zu einem Brand ausrücken.

Feueralarm auf der Tiergartenstraße: Aus einem der alten klassizistischen Häuser, die sich entlang der Straße von Haus Koekkoek bis zum Museum Kurhaus reihen, drang Qualm aus dem Fenster: Am Freitagabend, 21. Oktober, gegen 20.30 Uhr wurde das Feuer entdeckt und der Alarm ausgelöst.

Die Löschzüge Kleve und Kellen sowie die Drehleiter Materborn rückten aus: „Wohnungsbrand an der Tiergartenstraße“ war die Information. „Aufmerksame Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung sowie piepende Rauchmelder wahrgenommen“, sagt Kleves Feuerwehrsprecher Florian Pose.

Es stellte sich heraus, dass die frühe Alarmierung Schlimmeres verhindern konnte. Die Wehr schickte zwei Trupps unter Atemschutz in das alte Mehrfamilienhaus. Die Trupps machten den Brandherd aus – in der betroffenen Wohnung war es im Küchenbereich zu dem Brand gekommen, der zu der Rauchentwicklung führte. Nachdem die Trupps den Brand schnell ausfindig gemacht hatten, konnten sie das Feuer auch zügig ablöschen.

Damit die Bewohner wieder zurück in das Gebäude konnten, musste der Rauch, der sich im ganzen Haus verteilt hatte, raus: „Zur Entrauchung des Gebäudes wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Es hatte auch keine Verletzten gegeben“, so Pose in einer Pressemitteilung der Klever Feuerwehr.