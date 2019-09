Bauausschuss Kleve : Grundlagen für Wohnen in Kleve

Kleve Das Wohnungskonzept soll Grundlage für die Stadtplanung werden

127 Seiten ist das Wohnungs-Konzept dick, an dem das Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH seit 2017 für die Stadt gearbeitet hat und das Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Jetzt soll das Ganze als handlungsorientierte Grundlage für die künftige Stadtentwicklung Kleves vom Rat beschlossen werden und steht als solches auf der Tagesordnung des Bauausschusses der Stadt Kleve, der am kommenden Donnerstag, 12. September, 17 Uhr, im Rathaus der Stadt Kleve tagt. „Grundsätzliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Stadt Kleve auch zukünftig (bis 2040) einen enormen Wohnungsbedarf hat“, so Jürgen Rauer, Technischer Beigeordneter der Stadt Kleve, in der Vorlage zum Ausschuss. Das bestätigen auch die Untersuchungen der Bezirksregierung zur 1. Regionalplanänderung sowie die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve, auch wenn sich die konkreten Zahlen in Teilen etwas unterscheiden. Die Untersuchung des Büros Jansen GmnbH sind dabei noch recht vorsichtig, so Rauer, und geht mit einem Bedarf bis 2035 von 2000 zusätzlichen Wohnungen aus.