Bebauungplan aufgestellt Tiny Houses in Kleve immer beliebter – wo sie entstehen sollen

Grundstücke in der Kreisstadt Kleve galten jahrelang als heißbegehrt. Teils stürzten sich hunderte Bewerber auf einzelne Parzellen. Doch die Zeiten sind vorbei. Nicht zuletzt die gestiegenen Zinsen haben den Markt radikal verändert. Mitunter gibt es überhaupt kein Interesse an Flächen, wenn doch, scheitert es nicht selten an den Finanzen. Abhilfe könnten Tiny Houses schaffen, wörtlich übersetzt handelt es sich dabei um „winzige Häuser“. Das Leben auf wenigen Quadratmetern verlangt Verzicht – dafür wird aber auch der Geldbeutel geschont: Laut Tiny House Verband kostet ein Haus zwischen 35.000 und 120.000 Euro, abhängig von Größe, Ausstattungsumfang, Qualität und technischer Ausrüstung.