Die Dipl.-Ing. Heinz-Josef van Aaken GmbH & Co KG mit Sitz in Kevelaer feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Passend zu diesem runden Geburtstag erhält Inhaber und Geschäftsführer Heinz-Josef van Aaken (2. v. l.) den Unternehmerpreis Niederrhein 2019. Foto: van Aaken