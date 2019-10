Kleve : Unternehmerpreis blickt in die Zukunft

Blick ins vergangene Jahr, als zum Finale der Preisverleihung noch mal alle Akteure auf die Bühne kamen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Wirtschaftsforum Niederrhein verleiht am Donnerstag, 7. November, in der Stadthalle Kleve zum 15. Mal den „Unternehmerpreis Niederrhein“ an drei Firmenchefs der Region. Festredner ist der ehemalige Astronaut Ulrich Walter.

Diese Auszeichnung ist heiß begehrt bei den Firmenchefs im Kreis Kleve. Zum 15. Mal verleiht das Wirtschaftsforum Niederrhein den „Unternehmerpreis Niederrhein“. Am Donnerstag, 7. November (Beginn 19.30 Uhr; Einlass ist ab 18.15 Uhr), werden die bis dato geheim gehaltenen Preisträger in der Stadthalle Kleve gekürt.

Die Jury um ihren Vorsitzenden Leo Verhoef hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Suche nach geeigneten Kandidaten beschäftigt. Dabei ist sie auf Bewerbungen, die die Firmenchefs eingereicht haben, ebenso eingegangen wie auf Vorschläge von außerhalb, außerdem hat sie die Empfehlungen der Banken in der Region berücksichtigt, und sie hat sich den Rat von Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers eingeholt. „Die Preisträger sollen sich möglichst über den ganzen Kreis Kleve verteilen und sie sollten aus möglichst unterschiedlichen Branchen kommen“, erläutert Ludger van Bebber, der Vorsitzende des Wirtschaftsforums Niederrhein. „Der Firmenchef sollte eine Persönlichkeit leisten, die in ihrem Segment Herausragendes leisten“, ergänzt Helmut Tönnissen vom Wirtschaftsforum. Die Kandidaten, die in die engere Wahl gekommen sind, hat die Jury inzwischen bereits in ihren Betrieben besucht und sich dort ein Bild vom Unternehmen gemacht. Nur so viel will die Jury im Vorfeld des Unternehmerabends verraten: Aus der Kreisstadt Kleve kommt dieses Mal kein Preisträger.

Die „Bett-Akrobatik“von Sven Böker und Vanessa Baier sorgte schon beim „Supertalent“ für sprachlose Momente. Foto: Wirtschaftsforum NIederrhein

Info Die Preisverleihung in Kurzform Wann Donnerstag, 7. November, Beginn 19.30 Uhr; Einlass 18.15 Uhr, Ende 22 Uhr. Wo Stadthalle Kleve Tickets Eintrittskarten waren online zum Preis von 35 Euro erhältlich. Die Veranstaltung ist jetzt ausverkauft.

Neben der eigentlich Preisverleihung macht den Abend immer auch Zusammenkommen illustrer Gäste und das bunte Rahmenprogramm aus. „Das Get Together ist wichtig. Deswegen ist auch der Saal schon weit vor dem Beginn der Veranstaltung gefüllt“, sagt Tönnissen. Die Unternehmerpreisverleihung sei eine hervorragende Möglichkeit zum Netzwerken, betont auch van Bebber.

Festredner Prof. Ulrich Walter spricht über die „Zukunft X.0“. Foto: Wirtschaftsforum Niederrhein

Durch den Abend führt erneut WDR-Moderator und Kabarettist Ludger Kazmierczak. Eröffnet wird die Veranstaltung in diesem Jahr durch die „Learning Voices“, der bekannte Chor der Leni-Valk-Realschule in Goch. Mit seinem Rhönrad will Konstantin Mouraviev für gelungene Überraschungsmomente sorgen, wenn er die Gäste in eine schöne neue Welt der Artistik entführt. Der Artist aus Moskau hat viele Jahre das Publikum im Circus Roncalli begeistert und wurde beim Internationalen Circusfestival in Monte Carlo mit einem Spezialpreis ausgezeichnet. Die „Bett-Akrobatik“ von Sven Böker und Vanessa Baier sorgte während der diesjährigen Ausgabe des „Supertalents“ für sprachlose Momente bei der Jury um Dieter Bohlen. Jetzt wollen die beiden Artisten das Klever Publikum begeistern.

Artist Konstantin Mouraviev tritt mit seinem Rhönrad auf. Foto: Wirtschaftsforum Niederrhein