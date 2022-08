Baustelle in Kleve : Wird der Radweg nach Griethausen früher fertig?

Baustelle in Kleve

Kleve Die Stadt Kleve möchte für Radfahrer die Lücke zwischen Oraniendeich und Deichtor in Griethausen schließen. Das hat die Verwaltung im jüngsten Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und -mobilität bekräftigt.

Der Hintergrund: Derzeit ist der Radweg direkt auf der Deichlinie nach Griethausen gesperrt. Radfahrer müssen einen Umweg entlang des Oraniendeichs bis zum Kreisverkehr vor dem Ort und dann durch Griethausen wieder bis zum Deich fahren. Der Grund für die Sperrung: Der Deichverband Xanten-Kleve plant dort den Rück- beziehungsweise Umbau des Altschöpfwerkes und will die Unterquerung mit einer Fischaufstiegsanlage herstellen. Die Offene Bauweise und die Baugrube machen eine Sperrung des bestehenden Radweges erforderlich. Zusätzlich werden Flächen des geplanten Radweges als Bauflächen in Anspruch genommen, so die Verwaltung.