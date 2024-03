Nach Kritik der EU Stadt reagiert wegen Windrads in Salmorth auf Vogelschutz-Debatte

Kostenpflichtiger Inhalt Der Naturschutzbund (Nabu) sieht sich durch das Verfahren in seinem Widerstand gegen die Errichtung eines Windrads an der Thermokompaktanlage Salm­orth bestärkt. „Es ist nun un­umgänglich, dass Deutschland seine Verpflichtungen ernst nimmt – angefangen bei der Revision potenziell schädlicher Projekte wie der Windkraftanlage in Salm­orth“, sagt Heide Naderer, Landesvorsitzende des Nabu, der vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster klagt.