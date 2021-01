Keine Mitfahrbörse : Kleve will Senioren anders ins Impfzentrum bringen

Kleve will Senioren anders ins Impfzentrum bringen

Kleve Während die ersten Kommunen ihre Bürger dazu aufrufen, sich zu melden, um Senioren ehrenamtlich ins Wunderland Kalkar zu bringen, wird Kleve einen anderen Weg beschreiten. Das kündigte Bürgermeister Wolfgang Gebing am Freitag an.

Das ist stattdessen in der Kreisstadt der Plan: Die Impfwilligen ab einem Lebensalter von 80 Jahren, die nicht selbst, durch Dritte oder mit Unterstützung der gesetzlichen Krankenkasse (§ 60 SGB V) zum Impfzentrum in Kalkar befördert werden können, werden in Kleve Berechtigungsscheine für eine Hin- und Rückfahrt mit einem Taxiunternehmen erhalten.