Initiative der Bewegung „Fridays for Future“ : Kleve will den Klimanotstand ausrufen

Kleve Als eine der ersten Städte bundesweit will Kleve im Juni den Klimanotstand ausrufen. Der Umweltausschuss reagiert damit auf einen Antrag, der von der Schülerbewegung „Fridays for Future“ initiiert worden war.

Weltweit sind bereits zahlreiche Städte dem Aufruf von Natur- und Klimaschützern gefolgt: So haben etwa Los Angeles in den USA, Vancouver in Kanada, London und das schweizerische Basel ähnliche Resolutionen verabschiedet. Als erste Landeshauptstadt in Deutschland hatte Kiel am Donnerstag den sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Konstanz in Baden-Württemberg war die erste Stadt in der Bundesrepublik. Auch Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Resolution verabschiedet.