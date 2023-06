Chaostheater mit Märchen Ein wildes Märchen-Potpourri

Worum geht es eigentlich in „Hänsel und Gretel“, „Schneewittchen“ oder „Rotkäppchen“? Armut, Not, Eitelkeit und Eifersucht, verschmähte Liebe, Einsamkeit, Macht und Freiheit – es sind die menschlichen Grundängste, die großen Gefühle und Sehnsüchte, die Märchen zum Thema haben, sei es in alten oder neuen Gewändern. Damit hat sich die 17-köpfige Gruppe ‚Chaostheater‘ des Klever Theater im Fluss beschäftigt, heraus kam das Stück „Anders Märchen“: zehn berühmte Märchen, fast alle ursprünglich von den Gebrüdern Grimm, wurden in die Jetzt-Zeit übertragen, frei interpretiert und mit eindrucksvollen Musikeinlagen ‚gewürzt‘.