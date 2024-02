Kleve und Umgebung Nach Sturm und Regen – wie wird das Karnevalswetter am Niederrhein?

Die Karnevalisten müssten sich noch ein wenig gedulden, um sich auf das Wetter vorbereiten zu können. Womöglich könne man erst am Freitag Genaueres sagen, so Reyers. In den vergangenen Jahren hatten die Narren längst nicht immer Glück. So musste im Jahr 2020 aufgrund eines Sturms der Straßenkarneval in Bedburg-Hau und Kranenburg abgesagt werden. „Es wird in diesem Jahr mit Sicherheit nicht winterlich mit Schnee sein. Es wird irgendwo in der Mitte landen, und wenn wir Glück haben, bleibt der Rosenmontag trocken“, sagt der Wetterexperte.