Naturheilkunde für Vierbeiner Wenn der Tierheilpraktiker die letzte Hoffnung ist

Naturheilkunde – den Begriff kennen viele. Doch kaum einer weiß, was dahintersteckt. Es geht darum, mit natürlichen Mitteln und ohne pharmazeutische Arzneimittel zu therapieren. Sebastian Tatsch, Tierheilpraktiker in Kleve, verwendet die Naturheilkunde, um die Gesundheit von Tieren wiederherzustellen und zu erhalten. In diesem Jahr wird seine Praxis 20 Jahre alt.