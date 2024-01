Paar in Not Wie die Wohnungssuche in Kleve zur Odyssee wurde

Der Wohnungsmangel trifft viele Menschen in Kleve, nicht nur Studenten. Chirag und Shilpa Kaushik aus Indien, die beide berufstätig sind, wissen nach monatelanger Suche, dass der Wohnungsmarkt in der Kreisstadt ein hartes Pflaster ist. „Vier Monate lang haben wir gesucht, über alle Plattformen. Wir haben nichts unversucht gelassen – aber es ist unglaublich schwierig“, sagt Chirag Kaushik, der in Deutschland studiert hat und nun in der Möbelbranche tätig ist. Die Firma ist zuvorderst in den Benelux-Ländern unterwegs, da ist das grenznahe Kleve ein passender Wohnort.