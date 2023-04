Alles wird teurer Wie Klever Schüler beim Abiball mit gestiegenen Preisen umgehen

Helen Verhoff ist Schülerin der Q1 am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve. Bei ihr und ihren Mitschülern wird es also im kommenden Jahr ernst. Gefeiert werden soll in der Klever Stadthalle. „Bei unserem Abiball werden insgesamt 300 bis 400 Gäste erwartet“, sagt Helen Verhoff. Sie ist die Leiterin des Finanzkomitees in ihrer Stufe, kann uns also einen Einblick in die Planungen für 2024 geben. Mittlerweile liegen die Preise für Eintrittskarten bei rund 50 Euro pro Person, inklusive des Caterings. Auch Verhoff empfindet das als „sehr hoch“. Die Preise seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – und könnten auch weiter steigen. Als Jahrgangsstufe wollen die Schüler trotzdem versuchen, den Preis „so günstig wie möglich zu halten“. Das funktioniert auch, indem man sich frühzeitig um verschiedene Geldquellen kümmert. So versuche man zum Beispiel, mit den „altbekannten Methoden“ Geld einzunehmen Dazu gehören der Kuchenverkauf, Abifeten und die Teilnahme an Wettbewerben. Zudem wollen die Schüler eine Zusammenarbeit mit der „Amazonas Community“ prüfen. Dafür würden sie Armbänder verkaufen, bei denen der eine Teil des Gewinns in den Erhalt des Amazonas fließt und der andere Teil in die Abikasse. „Uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Das Thema hat uns auch während der Schulzeit begleitet. Deshalb käme uns dieses Projekt gelegen“, sagt Helen Verhoff. Ob es zu einer Zusammenarbeit kommt, steht noch nicht fest. Die Schüler haben ja aber auch noch ein wenig Zeit.