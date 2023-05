Diskussion um Neubau Wie schlimm sind die Altlasten unter dem Klever Schwimmbad?

Es geht um Altlasten im Boden unter dem Klever Hallenbad. Um Altlasten, die seit 100 Jahren in der Erde liegen und von einem Gaswerk stammen, das noch vor dem ersten Stadtbad in Kleve an dieser Stelle in Betrieb war. Es gibt dazu mehrere Gutachten mit rund 1000 Seiten, die die Altlasten im Boden bestätigen, aber keine Gefahr für die Umgebung sehen, solange man nicht tief in den Boden dorthin gräbt, wo die alten Gefahrenstoffe liegen. Deshalb hat die Stadt auch den Kinderspielplatz vor dem alten Hallenbad freigeben können, der zeitweise gesperrt war, als die Altlasten untersucht wurden.