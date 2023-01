Heizung aus? Wo die Kirchen im Kleverland kalt bleiben

In den Kirchen der Willibrord-Gemeinde in Kleve ist es kälter geworden. Bedingt durch explodierende Energiekosten wurden dort seit dem Sonntagsgottesdienst am 15. Januar die Heizungen abgestellt. Ausnahmen sind wie berichtet lediglich die Pfarrkirche in Kellen und die Kirche in Düffelward. Sie sollen weiter regelmäßig auf 8 Grad und zu den Gottesdiensten auf 10 bis 12 Grad temperiert werden. Damit gibt es auf beiden Seiten des Spoykanals je eine temperierte Kirche, die auf Wunsch unter anderem auch für Beerdigungen oder Taufen aus den anderen Ortsteilen genutzt werden kann. Die Pfarrheime werden wie bisher auf 19 Grad geheizt.