Projekt für mehr Miteinander Wie in Rindern Alt und Jung zusammenwachsen

Im Rinderner Veronika-Haus sind Kinder und Jugendliche mittlerweile nicht mehr bloß Gäste. Sie gehören in der Pflegeeinrichtung fest dazu, sie kommen und gehen wie selbstverständlich. Genau das ist auch das Ziel einer Kooperation des Seniorenzentrums mit dem Offenen Ganztag der Johanna-Sebus-Grundschule und der Gesamtschule Am Forstgarten. Verschiedene Generationen sollen zusammenfinden, den Austausch pflegen, vertrauensvoll miteinander umgehen. Ein Projekt, um Einsamkeit zu bekämpfen, die in allen Generationen zusehends zum Problem wird. „Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden, das war früher ganz normal. Heute schaut das anders aus: Oma und Opa wohnen meist ganz woanders“, sagt Christa Perau von der Offenen Ganztagsschule. Koordinatorin Monika Werdelmann fügt an: „In Rindern mischen sich die Generationen nun endlich wieder. Menschen gehen aufeinander zu. Das zu sehen, ist toll.“