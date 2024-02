Ein Selbstversuch Wie groß ist das Schulbus-Problem in Kleve wirklich?

Um Lösungen finden zu können, muss man zunächst einmal wissen, wie groß das Problem ist. Dass das nicht immer leicht ist, offenbarte sich zuletzt in Kleve beim Thema Schulbusse. Ende 2023 hatte die SPD-Fraktion moniert, dass gleich mehrere Schulbuslinien strukturell überfüllt seien, vor allem jene in Richtung Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kellen. Bei einem Ortstermin am Busbahnhof kurz vor Weihnachten, an dem Vertreter von Politik und Verwaltung teilnahmen, verlief dann überraschenderweise alles reibungslos. Die Sozialdemokraten waren verwundert – schließlich hatten sie darauf hingewiesen, viele Beschwerden von Kindern und Eltern bekommen zu haben. Wie steht es also um die Schulbusse in Richtung KAG? Wir sind am Mittwochmorgen am Bahnhof in den Bus eingestiegen. Und so viel vorneweg: Komfortabel geht anders.