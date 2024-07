Derks-Übernahme von Bolten Wie geht es mit der Bäckerei-Filiale in der Klever Sparkasse weiter?

Die Duisburger Bäckerei- und Konditorei-Kette Bolten hat die insolventen Kranenburger Bäckerei Derks übernommen. Sechs ehemalige Derks-Filialen werden die Duisburger weiterführen. Fünf davon sind seit Mai geöffnet. Allein die an der Hauptstelle der Klever Sparkasse Rhein-Maas ist noch geschlossen. Immer mehr Menschen fragen sich: Was wird aus der einst so beliebten Filiale?