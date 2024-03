Freud und Leid der Vereine Wie geht es mit den Klever Sportzentren weiter?

Stephan Siebers, Vorsitzender des 720 Mitglieder starken Sportvereins Siegfried Materborn, wird am Ende des Jahres eine Kerze anzünden. Eine Kerze zum Dank, dass endlich Diskussion, Planung und schließlich Bauvorhaben zu Ende gehen, über die Politik, Verwaltung und die Sportvereine mehr als zehn Jahre lang diskutiert haben. Ende 2024 soll mit Fertigstellung des Vereinshauses das Sportzentrum Oberstadt auf dem Gelände der ehemaligen Siegfried-Kampfbahn komplett sein. Dann wird die Stadt Kleve hier knapp acht Millionen Euro (1,8 für die Sportanlagen und rund 5,77 Millionen für das Vereinshaus) investiert haben. Das Sportzentrum Oberstadt ist eines der drei in Bau oder in Planung befindlichen Anlagen.