Stadtrat im Blick Wie die Europa-Partei Volt in Kleve durchstarten will

Yvonne Lamik und Michel Maas denken seit Jugendzeiten politisch, doch die Suche nach der passenden Partei war ein weiter Weg. Dafür mussten sie in ihren Dreißigern ankommen. Mittlerweile haben sie sich entschieden: Die Klever sind der proeuropäischen Bewegung Volt beigetreten, seit 2023 führen sie das Team im Kreis Kleve. Und sie geben sich ambitioniert: Bei der Europawahl im Juni wollen sie einen Achtungserfolg in der Region erringen, um 2025 bei der Kommunalwahl in Fraktionsstärke in den Rat einzuziehen. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt die 35 Jahre alte Yvonne Lamik, die als Sängerin, Gesangspädagogin und in der musikalischen Früherziehung tätig ist. „Wir wollen den grenzüberschreitenden, europäischen Gedanken in die Ratsarbeit tragen“, sagt sie.