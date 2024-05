Klever Bürger in Sorge An diesen sechs Orten trifft sich die Drogenszene in der Stadt

Kleve · Sprachbarrieren, psychische Erkrankungen, Vandalismus – die Probleme wachsen in der Kreisstadt. Dennoch will die Politik keinen Drogenkonsumraum. Es herrscht indes Einigkeit, dass die „Drückerbude“ am Bahnhof umziehen muss.

29.05.2024 , 16:32 Uhr

In diesem Container am Bahnhof trifft sich die Klever „Szene“. Doch der Treffpunkt muss weg. Foto: Markus van Offern (mvo)