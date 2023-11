Sozialkaufhaus in Kleve Wido Buller nimmt Abstand von Palette-Plänen

Ende eines Rettungsversuchs: Der Künstler Wido Buller hatte sich für den Fortbestand des Sozialkaufhauses Palette mit den Standorten in Kleve und Emmerich eingesetzt. Das soll, wie berichtet, aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden. Buller wollte den Betrieb zumindest in Kleve fortführen, wie er wiederholt öffentlich erklärte. Nach Gesprächen mit der Caritas sei er nun aber zu der Ansicht gekommen, dass daraus nichts wird. Die Filialen am Königsgarten in Kleve und an der Steinstraße in Emmerich schließen zum Ende des Jahres.