Jugendtheater Kleve : Die Geschichte eines Amoklaufs

Foto: dpa/Jens Kalaene Aufgeführt wurde das Stück „Good Morning, Boys and Girls“ von Juli Zeh.

Kleve Das Theaterstück „Good Morning, Boys and Girls“ von Julie Zeh war jetzt in der Inszenierung des Westfälischen Landestheaters in der Klever Stadthalle zu sehen. Eine Aufführung richtete sich an Schüler.

Von Antje Thimm

Jens ist 16, er nennt sich „Cold“, wenn er Counter Strike spielt. Wütend ist er über die Welt, fühlt sich gehänselt und gemobbt, „eingesperrt im Planeten“, und er spürt: „irgendwas stimmt nicht“. Tiere liebt er, sein Hund Todd gibt ihm die Liebe und Wärme, die er bei seinen Mitmenschen vergeblich sucht. Akribisch plant er über fast neun Monate einen Amoklauf in seiner Schule, der „krasser“ sein soll als alle bisherigen.

Da lernt er eine Mitschülerin, Susanne, kennen, die seine Gefühlswelt noch weiter durcheinander bringt. Das Theaterstück „Good Morning, Boys and Girls“ von Julie Zeh war jetzt in der Inszenierung des Westfälischen Landestheaters auf der Bühne der Klever Stadthalle zu sehen. Regie bei dem Stück führte Ralf Ebeling.

Die Vormittagsvorstellung richtete sich an Schüler der Jahrgangsstufen 10 zweier weiterführender Schulen in Kleve. Die Klever Stadthalle war mit über 200 Schülern und einigen begleitenden Lehrern fast voll besetzt.

Die Geschichte des Amokläufers Jens wird im Stück nicht chronologisch erzählt. Während Adrian Kraege als Jens blutige Fantasien und Wuttiraden regelrecht in den Raum schleudert werden im Hintergrund die (authentischen) Meldungen zahlreicher Amokläufe der letzten Jahre verlesen.

Es sind die bekannten Schock-Meldungen: 2018 erschießt der 19jährige Nikolas Cruz an seiner ehemaligen Schule in Parkland 14 Schüler und drei Erwachsene. 2009 erschießt ein Amokläufer an einer Realschule in Winnenden 15 Menschen und sich selbst.

Es folgen noch zahlreiche weitere Fälle – eine wahre Litanei des Grauens. Zwischendurch springt der Hauptdarsteller blitzschnell auf ein einzelnes Schreibpult und schreit heraus: „Good Morning Boys and Girls“.

In langen, teils poetischen Monologen offenbart er seine Gefühle. Sein Lehrer Herr Patt, dargestellt durch Felix Zimmermann, schätzt die Kurzgeschichten, die der Schüler schreibt. Immer wieder tritt er in Dialog mit ihm.

Weitere Bezugspersonen sind die Eltern. „Er war so ein lieber Junge“, sagt die Mutter (Edda Lina Janz). „Er war ein Monster“, so der Vater (Julius Schleheck). Nicht nur die Zeitebenen werden durcheinander gebracht, auch Wirklichkeit und Ausgedachtes werden vermischt. „Mein Kopf – eine Wunde“, sagt Jens, und dann wieder: „Ich bin nicht krank, wenn einer krank ist, ist es die Welt.“

Viele der gängigen Erklärungsansätze für das Phänomen Amoklauf liefert die Autorin gleichzeitig und stellt sie damit auch in Frage: der verschlossene Schüler, der keine Freunde hat, der sich zu Hause verkriecht und sich mit „Ballerspielen“ beschäftigt. Eltern, die nur leistungsorientiert und ökonomisch denken, vergessen zu lieben. Und so wie ein Amoklauf völlig unvorhersehbar passiert, so kommt Susanne, verkörpert durch Sabrina Sauer, ins Spiel, weckt in Jens Hoffnung auf Freundschaft.

Eines Morgens ist die Tasche mit Gewehr und Gesichtsmaske unter seinem Bett verschwunden, und das Mädchen vollzieht, was Jens geplant hat. Die Inszenierung verwirklichte eindrücklich die Intentionen der Autorin Julie Zeh. Das Bühnenbild mit erhöhten Wandnischen, in denen Lehrer Patt und die Eltern agierten, zeigte, wie Menschen nicht aus ihren Gedankengebäuden herausfinden. Der Einsatz der Livekamera machte mehrere Perspektiven gleichzeitig sichtbar.