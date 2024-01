Zwei Wochen nach Eröffnung „Schwachsinnige Vorlagen der Stadt“ – Automatenkiosk in Kleve geschlossen

Mit seiner Idee des Automatenkiosks in der Klever Fußgängerzone hat Ingo Marks einen Fehlstart hingelegt. Ursprünglich sollte das Geschäft, in dem sich bis Ende Januar 2023 das Computerspielgeschäft GameStop befunden hatte, schon im Dezember öffnen. Doch die Automaten wurden nicht rechtzeitig geliefert. Vor zwei Wochen war es dann endlich so weit: Marks öffnete nach monatelangen Umbauarbeiten sein Automatengeschäft an der Großen Straße. Sein Anspruch: eine Nahversorgungslücke in der Innenstadt schließen, wo es seit 2014, als Edeka City schloss, keinen Supermarkt mehr gibt. Doch nun ist der Rund-um-die-Uhr-Laden schon wieder dicht. Und Ingo Marks ist wütend.