Deutlicher Rückgang Warum die Anmeldezahl der Beuys-Gesamtschule eingebrochen ist

Kleve · Die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Kleve liegen vor. An der Karl-Kisters-Realschule müssen Kinder abgewiesen werden, die Joseph-Beuys-Gesamtschule büßt deutlich an Beliebtheit ein. Was die Gründe sind und wie die Politik darauf schaut.

13.03.2024 , 16:44 Uhr

Die Joseph-Beuys-Gesamtschule ist eine Baustelle - das hat offenkundig auch Auswirkungen auf die Anmeldezahlen. Foto: Markus van Offern (mvo)