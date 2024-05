Führung des Krankenhausträgers Werner Kemper wird ab Juni neuer KKLE-Geschäftsführer

Werner Kemper ist seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen tätig: etwa mehr als acht Jahre in leitender Funktion am Universitätsklinikum Aachen, zuletzt mehr als 13 Jahre als Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland. In Arnsberg hat er die Entwicklung des Klinikums – ein breit aufgestellter Schwerpunktversorger mit mehreren Krankenhausstandorten – maßgeblich vorangetrieben.