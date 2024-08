Denkmal-Häuser in Kleve Werden die Sanders-Villen zum Lost Place?

Sie werden für immer die „Sanders-Villen“ heißen. Obwohl von der Familie des Juweliers Sanders niemand mehr in den prächtigen Bauten wohnt. Die einst beeindruckenden Häuser haben den Glanz vergangener Tage verloren. Sie stehen an der Tiergartenstraße, wo noch einige der prunkvollsten Häuser Kleves zu sehen sind, die der Krieg verschont hat. Beide Bauten sind nicht bewohnt. Die Villa mit der Hausnummer 42 befindet sich derzeit noch in einem mittelmäßigen Zustand.