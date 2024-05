Ärger im Ausschuss Werden die Drängelgitter für Radfahrer in Kleve abgebaut?

Das Ausschussmitglied verwies darauf, dass es seit Januar 2024 einen Erlass des NRW-Verkehrsministeriums gebe, der ebenfalls das Aus der Drängelgitter vorsehe. Und Klung erklärte, dass auf dem neuen Radweg zwischen Griethausen und Oraniendeich eine neue Umlaufsperre errichtet worden sei. „Dort finden wir die nächste Umlaufsperre. Dabei sind die nicht mehr aufbaufähig – es sei denn, es besteht eine besondere Gefahrenlage“, sagte Klung. „Eine solche ist mir am Oraniendeich aber nicht bekannt. Es gab da in den vergangenen Jahren keine Unfälle.“ Und die Sperre sei so eng, dass kein fließender Radverkehr möglich sei.