Bei der Tat in Kleve gefilmt Wer kennt diesen grinsenden Fahrraddieb?

Grinsen im Gesicht, die Hände lässig in die Hüften gestemmt. Man könnte meinen, dass hier ein Gartenbesitzer nach dem Rasenmähen zufrieden sein Tagwerk betrachtet. Tatsächlich zeigen die nun von der Polizei veröffentlichten Bilder aus einer Überwachungskamera aber einen Dieb, der über eine Mauer in einen fremden Garten in Kleve geklettert ist.