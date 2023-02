Hohe Preise am Immobilienmarkt Käufer für Klever Baugebiet springen ab – weil die Häuser zu teuer sind

Sie haben beide eine feste Stelle mit geregeltem Einkommen – und trotzdem reicht es nicht. Das erträumte Einfamilienhaus rückt in weite Ferne, obwohl das junge Paar das große Los gezogen hatte: Eines der wenigen, subventionierten städtischen Grundstücke, die die Stadt Kleve noch hat, wie im neuen Baugebiet „Im Felde“ in Rindern (das lief im Volksmund zunächst unter „Brodhof“). Die Grundstücke wurden zu einem vergleichsweise günstigen Preis zwischen 180 und 220 Euro pro Quadratmeter an die Bewerber verlost und kosteten zwischen 88.000 und 127.160 Euro je nach Größe und Lage.