Evakuierung abgesagt Bombe in Kleve ohne Zünder – doch keine Entschärfung am Donnerstag

Am Morgen war die Maschinerie noch in voller Stärke angelaufen. 5300 Menschen sollten evakuiert werden, darunter auch Bewohner der Senioreneinrichtung Herz-Jesu-Kloster. Schwerkranke und Bettlägerige sollten in das Klever Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte wurden mobilisiert, Karten mit Sperrzonen angefertigt. Sogar die Brötchen und das Wasser waren schon bestellt worden. „Es ist ja nicht die erste Entschärfung, mit der wir es in der Klever Innenstadt zu tun haben“, sagte Sprecher Niklas Lembeck. „Die Abläufe haben sich mittlerweile gut eingespielt.“ An der Mehrzweckhalle Materborn wurde bereits die Notunterkunft geplant.