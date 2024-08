5300 Menschen werden evakuiert Bombenfund in Kleve – Entschärfung noch am Donnerstag

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hatte zunächst an der Arntzstraße einen Verdachtspunkt identifiziert. Nach Sondierungsarbeiten wurde dort durch die Kampfmittelexperten eine Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe gefunden. Der Bombenfund an der Arntzstraße liegt in unmittelbarer Nähe zur für den innerstädtischen Verkehr wichtigen Gruftstraße sowie nahe der Klever Innenstadt. Der Zeitpunkt der Entschärfung hängt maßgeblich vom Fortschritt der notwendigen Evakuierungsarbeiten ab.