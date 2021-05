Innenstadt wird geräumt : Wieder Blindgänger in Kleve gefunden – Evakuierung von 4500 Menschen läuft

Wieder Blindgänger in Kleve gefunden – Evakuierung von 4500 Menschen läuft

Auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe der Stiftskirche wurde die nächste Fliegerbombe gefunden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In der Klever Innenstadt ist die nächste Bombe gefunden worden. Sie wird noch am Abend entschärft, wieder müssen 4500 Menschen ihre Häuser verlassen. Ein Bagger hatte den Blindgänger bei Arbeiten berührt.

In direkter Nachbarschaft zur Stiftskirche ist in Kleve die dritte Weltkriegsbombe innerhalb weniger Wochen gefunden worden. Sie wird noch am Mittwochabend entschärft. Wann genau, ist derzeit noch unklar. 4500 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, von der Evakuierung betroffen sind erneut zwei Seniorenheime. Es wurden zwei Sicherheitsbereich gebildet. Welche Straßen betroffen sind, führt die Stadt Kleve auf ihrer Internetseite auf. Alle Personen, die sich derzeit im inneren Sicherheitsbereich aufhalten, müssen diesen umgehend verlassen. Dies betrifft auch die Fußgängerzone. Es handele sich zwar um eine Fünf-Zentner-Bombe, wie es von der Stadt heißt. Da sie aber eine hohe Sprengwirkung besitze, seien die Sicherheitsbereiche wie zuletzt für eine Zehn-Zentner-Bombe eingerichtet.