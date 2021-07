Warteschlangen in Kleve : Weiter hohes Aufkommen an der Kfz-Stelle des Kreises

Bei der Kfz-Zulassung muss man sich derzeit gedulden (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Arne Immanuel Bänsch

Kreis Kleve Das besonders hohe Zulassungsaufkommen führt derzeit immer noch zu längeren Wartezeiten an der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises in Kleve. Immer wieder bilden sich Schlangen vor dem Gebäude des Kreis-Campus an der Nassauerallee.